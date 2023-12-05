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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: غلق مخبزين بمركزي السادات وتلا لمخالفتهما الاشتراطات

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بقرية أبو نشابة بناحية بندر مركز السادات لمدة شهرين وذلك لغلق المخبز بدون إذن رسمي وإثبات مبيعات وهمية على ماكينة صرف الخبز.

كما قرر المحافظ غلق مخبز بلدى بناحية زاوية بمم بمركز تلا لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (30) لسنة 2017 ، (37) لسنة 2020 ، (35) لسنة 2022.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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