اليوم.. لقاءات قوية في سادس جولات دورى رجال الطائرة

تقام على مدار اليوم الثلاثاء ، لقاءات قوية في سادس جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 /2024 على صعيد المجموعات الأربعة .

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من الداخلية مع مصر للبترول والصيد مع الطيران، فيما تم تأجيل لقاء ألعاب دمنهور مع الزمالك، بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية الشمس مع الترسانة

ودلفى مع بتروجت والأهلى مع المقاولون .

أما المجموعة الثالثة فتشهد لقاءات بين كلا من ايسترن كومبانى مع 6 أكتوبر والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش والإعلاميين مع الزهور، فيما تشهد المجموعة الرابعة لقاءات بين كلا من هليوبوليس مع القناة وإسكندرية للبترول مع سبورتنج وهليوليدو مع سموحة .