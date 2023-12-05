ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. لقاءات قوية في سادس جولات دورى رجال الطائرة

دورى رجال الكرة الطائرة
دورى رجال الكرة الطائرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقام على مدار اليوم الثلاثاء ، لقاءات قوية في سادس جولات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023 /2024  على صعيد المجموعات الأربعة .

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من الداخلية مع مصر للبترول والصيد مع الطيران، فيما تم تأجيل لقاء ألعاب دمنهور مع الزمالك، بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية الشمس مع الترسانة
ودلفى مع بتروجت والأهلى مع المقاولون .

أما المجموعة الثالثة فتشهد لقاءات بين كلا من ايسترن كومبانى مع 6 أكتوبر والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش والإعلاميين مع الزهور، فيما تشهد المجموعة  الرابعة لقاءات بين كلا من هليوبوليس مع القناة وإسكندرية للبترول مع سبورتنج وهليوليدو مع سموحة .

الأهلى بتروجت دوري رجال الكرة الطائرة بتروجت والأهلى