إحالة مسجل خطر للجنح في سرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل بالمرج

قررت نيابة المرج، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنح لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من ربة منزل.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من إحدى السيدات تدعي ر.ا ربة منزل يفيد اكتشافها سرقة مبلغ مالي و بعض المشغولات الذهبية من مسكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد موقع المتهم ،وتبين أنه مسجل خطر واعتاد علي سرقة الشقق السكينة باسلوب المفتاح المصطنع عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط المسروقات، ومن ثم تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة