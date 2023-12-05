إحالة عاطلين للجنايات لحيازتهما 3 كيلو حشيش في السلام

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة كمية كبيرة من الحشيش المخدر، قبل ترويجها علي المتعاطين بنطاق منطقة السلام.

وتعود تفاصيل القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية بحيازتهم كمية من الحشيش المخدر.

وكان قسم شرطة السلام القي القبض علي كل من ا.م عاطل ، ح.ا عاطل أثناء مرور دورية أمنية وحاولوا الهرب وبتفتيشهم عثر علي ٣ كيلو من الحشيش المخدر بحقيبة وسلاح أبيض مطواه، وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.