أمانة الصناعة بمستقبل وطن تنظم مؤتمراً حاشداً لدعم الرئيس السيسي

نظمت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزي بالحزب، مؤتمرا حاشدا، لإعلان دعم وتأييد رجال الصناعة والتجارة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في أحد فنادق القاهرة بالتجمع الخامس.

وحضر المؤتمر، عدد من قيادات الأمانة المركزية، والأمناء المركزيون، وهيئة مكتب أمانة الصناعة والتجارة المركزية، وأمناءها بالمحافظات، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ، ومجموعة من رموز الصناعة والتجارة، والشخصيات العامة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن انجازات الدولة المصرية في قطاع الصناعة، فضلاً عن فيلم تسجيلي آخر تضمن عرض قصص نجاح 4 نماذج من رجال الصناعة، ممن استفادوا من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الصناعة، خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي كلمته، قال الدكتور سمير صبري، أمين الصناعة والتجارة المركزي بحزب مستقبل وطن، إن رجال الصناعة والتجارة حاضرين لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكونوا حاضرين أمام لجان الانتخابات لدعم الرئيس، مؤكدا أن مصر قوية بقائدها، وفي الأزمات يظهر دورها الجلي.

ومن جانبه، أشار النائب محمد السلاب، أمين قطاع الأعمال المركزي بالحزب، إلى أن الصناعة ملف شديد الأهمية ويعد ركيزة أساسية خاصة في وقت الأزمات، لافتا إلى الطفرة الصناعية التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة وجيزة.

من ناحيته أعلن النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي بحزب مستقبل وطن، أن كل من يحاول التآمر على البلاد وتعطيل مسيرة البناء والتنمية ستفشل مساعيه وسيكون رجال مصر الشرفاء الأوفياء والمخلصون له بالمرصاد.

بينما قال النائب هشام الحصري، أمين الزراعة والموارد المائية بالحزب ، إن صناع مصر هم حجر الزاوية الذي تعتمد عليه الدولة في وقت الأزمات، مستعرضاً انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية حكمه في دعم قطاعي الصناعة والزراعة.

وطالب الشيخ أسامة قابيل، وكيل الأزهر الشريف، في كلمته، جموع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم اختتام المؤتمر بعقد جلسة حوارية، ناقشت انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الصناعة، والتيسيرات والحوافز لتوطين الصناعة، شارك فيها، محمد موسي، هيمن عبد الله الأمناء المساعدين بأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين.