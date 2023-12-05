الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتربة

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 5 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للتربة، حيث يعتمد بقاء كوكبنا على العلاقة الثمينة بين التربة والماء، ويأتي أكثر من 95% من غذائنا من هذين المصدرين الأساسيين، وإن مياه التربة هي مادة حيوية لامتصاص النباتات للمغذيات وهي تربط أنظمتنا البيئية معًا وهذه العلاقة التكافلية هي أساس أنظمتنا الزراعية ومع ذلك، في مواجهة تغير المناخ والنشاط البشري، تتدهور تربتنا، مما يشكل ضغطًا مفرطًا على مواردنا المائية.

ويؤدي انجراف التربة إلى تعطيل التوازن الطبيعي، مما يقلل من تسرب المياه وتوافرها لجميع أشكال الحياة، وإن ممارسات الإدارة المستدامة للتربة، مثل الحد الأدنى من الحرث، والدورة الزراعية، وإضافة المواد العضوية، ومحاصيل التغطية، تعمل على تحسين صحة التربة، والحد من انجرافها وتلوثها وتعزيز تسرب المياه وتخزينها ضمن التربة.

كما تحافظ هذه الممارسات على التنوع البيولوجي للتربة، وتحسن الخصوبة، وتساهم في حجز الكربون، وتلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ.

ويهدف من اليوم العالمي للتربة في هذا العام إذكاء الوعي بأهمية العلاقة بين التربة والمياه في تحقيق نظم الأغذية الزراعية المستدامة والمرنة. ويُعد هذا اليوم هو منصة عالمية فريدة لا تحتفل بالتربة فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكين وإشراك المواطنين في جميع أنحاء العالم لتحسين صحة التربة، كما يحتوى الموقع الشبكي لـ فاو على عديد المبادرات والمواد التي يمكن استخدامها في إذكاء الوعي ونشر رسالة على المنصات مختلفة. فتعرفوا بعديد الفعاليات العالمية المتعلقة بأهمية التربة الصحية.

ويعقد اليوم العالمي للتربة سنويا في 5 ديسمبر من كل عام كوسيلة لتركيز الاهتمام على أهمية التربة الصحية والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد التربة، وفي عام 2002، قدم الاتحاد الدولي لعلوم التربة اقتراحا بإقرار الاحتفال باليوم العالمي للتربة في الخامس من ديسمبر لأهمية التربة واعتبارها عنصرا حاسما من النظام الطبيعي ولإسهامها الحيوي في رفاه الإنسان، وتصدرت مملكة تايلاند الجهود في ذلك المضمار، ومن ثم دعمت منظمة الأغذية والزراية في إطار "الشراكة العالمية من أجل التربة" وتم تدشين يوم دولي رسمي للتربة بغرض إذكاء الوعي العالمي.

وفي 22 يوليه 2013، أقر مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دورته الثامنة والثلاثين بالإجماع اليوم الدولي للتربة وطلب اعتماده رسميا من الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين، وفي دسيسمبر 2013، اعلنت الجمعية العامة أن 5 ديسمبر هو اليوم العالمي للتربة، وتنظم الشراكة العالمية من أجل التربة بالشراكة من منظمة الأغذية والزراعية فعاليات للإحتفال بهذا اليوم الهام منذ 2012.