اقرأ غدا في "البوابة".. "الجبار".. أول فرقاطة بحرية بأيد وعقول مصرية 100%

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عبد الرحيم علي يكتب: "البوابة".. البيت الكبير 9 سنوات في خدمة القارئ والبحث عن الحقيقة ومحاربة التطرف

فلسطينيون يتحدثون لـ "البوابة" من أرض الصمود

"الجبار".. أول فرقاطة بحرية بأيد وعقول مصرية 100%

إسرائيل تستعرض وحشيتها على غزة

مفوض الأونروا: عدد الضحايا في القطاع أكبر من عدد قتلى الحرب الروسية الأوكرانية

حرب الظل.. الاستخبارات الخارجية الفرنسية والمخابرات المركزية الأمريكية تلعبان في أوكرانيا!

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