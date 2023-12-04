اقرأ غدا في "البوابة".. "الجبار".. أول فرقاطة بحرية بأيد وعقول مصرية 100%

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
عبد الرحيم علي يكتب: "البوابة".. البيت الكبير 9 سنوات في خدمة القارئ والبحث عن الحقيقة ومحاربة التطرف
فلسطينيون يتحدثون لـ "البوابة" من أرض الصمود
"الجبار".. أول فرقاطة بحرية بأيد وعقول مصرية 100%
إسرائيل تستعرض وحشيتها على غزة
مفوض الأونروا: عدد الضحايا في القطاع أكبر من عدد قتلى الحرب الروسية الأوكرانية
حرب الظل.. الاستخبارات الخارجية الفرنسية والمخابرات المركزية الأمريكية تلعبان في أوكرانيا!
1
2 - 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12