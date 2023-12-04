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الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. "الجبار".. أول فرقاطة بحرية بأيد وعقول مصرية 100%

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عبد الرحيم علي يكتب: "البوابة".. البيت الكبير 9 سنوات في خدمة القارئ والبحث عن الحقيقة ومحاربة التطرف
فلسطينيون يتحدثون لـ "البوابة" من أرض الصمود
"الجبار".. أول فرقاطة بحرية بأيد وعقول مصرية 100%
إسرائيل تستعرض وحشيتها على غزة
مفوض الأونروا: عدد الضحايا في القطاع أكبر من عدد قتلى الحرب الروسية الأوكرانية
حرب الظل.. الاستخبارات الخارجية الفرنسية والمخابرات المركزية الأمريكية تلعبان في أوكرانيا!

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