رئيس جامعة القناة يرأس اجتماع المديرين العموم بالجامعة

عقد اجتماع المديرين العموم برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، ومشاركة الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق، والمهندس عادل ألبير، وبحضور جميع المديرين العموم.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالتصويت حق لكل منتسبي الجامعة، وواجب وطني أما الاختيار فهو حرية مطلقة للجميع.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم تفعيل خدمة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية، من خلال الرسائل الصوتية، لافتًا إلى أن المغتربين سيتم عمل لجان لهم للتصويب بالإسماعيلية.

كما تطرق "مندور" بالحديث حول تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتسبي الجامعة، مضيفًا أن الانضمام للمنظومة يُمثل ميزة نسبية لموظفي الجامعة، لابد من الاستفادة منها، خاصة مع التطوير الجذري الذي يتم داخل المستشفيات الجامعية، مُعلنًا عن الانتهاء من تجهيز مركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي، لربط جميع منتسبي الجامعة بالمنظومة من خلال هذا المركز، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبًا من مركز الأورام.

وتابع: أن أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي أصبحت مؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة، وسيتم الانتهاء قريبًا من الدور الأرضي بمبنى العيادات الخارجية، فضلا عن أن الخدمات ستشمل موظفي الجامعة المحالين للمعاش.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سهير أبو عيشه أنه تم الانتهاء من 8 كليات، وجاري تنفيذ الخطة الزمنية لانضمام منتسبي الجامعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببقية الكليات والإدارات.