ads
الإثنين 04 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب أعمال الإنشاء.. غلق محور عدلي منصور لمدة 5 أيام

غلق طريق
غلق طريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازٍ لطريق السويس في المسافة من تقاطعه مع محور عدلي منصور حتى الطريق الدائري الأوسطي مرورًا أعلى محور جوزيف تيتو.

ويستلزم هذا الأمر، الغلق الكلي لمحور عدلي منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلي منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية، على أن تكون الأعمال اعتبارا من اليوم الموافق 4 الجاري الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا يوم السبت الموافق 9 الجاري.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

لإنشاء محور موازي غلق محور عدلي منصور مدة 5 أيام الإدارة العامة لمرور الإدارة العامة لمرور القاهرة الطريق الدائري الأوسطي الخدمات المرورية اللازمة الدائري الأوسطي الحركة المرورية العامة لمرور القاهرة المساعدات الفنية وجميع التجهيزات خدمات المرورية اللازمة خدمات المرورية جوزيف تيتو محور عدلى منصور محور جوزيف تيتو مرور القاهرة كثافات مرورية متوقعة