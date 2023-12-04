بسبب أعمال الإنشاء.. غلق محور عدلي منصور لمدة 5 أيام

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازٍ لطريق السويس في المسافة من تقاطعه مع محور عدلي منصور حتى الطريق الدائري الأوسطي مرورًا أعلى محور جوزيف تيتو.

ويستلزم هذا الأمر، الغلق الكلي لمحور عدلي منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلي منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية، على أن تكون الأعمال اعتبارا من اليوم الموافق 4 الجاري الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا يوم السبت الموافق 9 الجاري.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.