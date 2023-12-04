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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 21.10 نقطة ليبلغ مستوى 6632.74 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.32 %.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 152 مليون سهم عبر 8269 صفقة نقدية بقيمة 38.3 مليون دينار كويتي (نحو 116.8 مليون دولار أمريكي ).

 وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4.7 نقاط ليبلغ مستوى 5448.73 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.09 % من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 4107 صفقات نقدية بقيمة 17.6 مليون دينار (نحو 53.6 مليون دولار).

 كما هبط مؤشر السوق الأول 27.6 نقطة ليبلغ مستوى 7264.07 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 % من خلال تداول 75 مليون سهم عبر 4162 صفقة بقيمة 20.6 مليون دينار (نحو 62.8 مليون دولار).

 في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 13.9 نقطة ليبلغ مستوى 5347.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 % من خلال تداول 61.2 مليون سهم عبر 3046 صفقة نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار (نحو 49.4 مليون دولار).

بورصة الكويت انخفاض الأسهم المتداولة