التحفظ على سائق الميكروباص في واقعة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

احتجزت جهات التحقيق بالنيابة العامة في الجيزة سائق الميكروباص المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم علي طريق "مصر - الإسكندرية " الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع الي اقوال شهود العيان وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل "عبد الغفور" والتي كانت ترافقه أثناء الحادث، وجاري الان اتخاذ الاجراءات القانونية للتصريح بدفن جثمان المتوفى.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن؛ أن حالة الفنان كانت حرجة للغاية، وتم نقله إلي مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فور وصوله، كما تبين أن سيارة الفنان الراحل اصطدمت بسيارة ميكروباص مما تسبب فى الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها الفنان أشرف عبدالغفور اصطدمت بأخرى ميكروباص مما تسبب في إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وخلال ذلك لفظ الفنان أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.