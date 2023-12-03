وليد عبدالقادر: العمال والفلاحون حريصون على المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية

وجه وليد عبدالقادر الأمين المساعد لامانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، تحية للرياضيين والفلاحين والعمال والنواب الحاضرين في مؤتمر الأمانة؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية .

وأكد «عبد القادر»، خلال كلمته في مؤتمر أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن، المقام في صالة 2 باستاد القاهرة، أن عمال وفلاحين مصر يرفعون رياتها بمشاركتهم في كل الاستحقاقات الدستورية.

وتابع: «وجودنا اليوم في حب مصر ولتأييد قائد شال حمل بلده فوق كتفه في أصعب ظروف مرت بها مصر»، مضيفا أنهم لم يتحدثوا فقط عن الإنجازات والمشروعات القومية، لكنهم سيتحدثون عن بداية توليه مهام البلاد في فترة حرجة، طوَّر فيها السلاح المصري للتصدي للمخاطر التي تحيط بموقع مصر الجغرافي.

وأشاد بموقف الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، ورفضه خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات الإغاثية للأشقاء في غزة.

ونظمت منذ قليل أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حشادا؛ لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.