غدًا.. AFC تطلق تقريرها التنموي عبر قمة المناخ COP 28

تعرض مؤسسة التمويل والتعاون الأفريقية AFC صباح غدا الاثنين، بإمارة دبي، تقريرها بشأن كيفية استطاعة افريقيا الوصول إلي المعدلات الدولية الصفرية بشأن الملوثات البيئة وتحقيق الاستدامة، من خلال مؤتمرها المقرر إطلاقه بنظام فيديو كونفرانس.

يعرض التقرير المزمع نشره بالتوازي مع انعقاد قمة المناخ COP28 والذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيف دولة الامارات، أطر الإجراءات التي تتبناها المؤسسة لاتاحة التمويل المستدام والمطلوبة للدول الأفريقية.

ويركز التقرير علي تعزيز إجراءات السلامة مع الدول والمؤسسات التنموية والتوصل لحلول تعزز شمول الفئات الأولي بالحماية.