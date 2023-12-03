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الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدًا.. AFC تطلق تقريرها التنموي عبر قمة المناخ COP 28

الاقتصاد الافريقي
الاقتصاد الافريقي
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تعرض مؤسسة التمويل والتعاون الأفريقية AFC صباح غدا الاثنين، بإمارة دبي، تقريرها بشأن كيفية استطاعة افريقيا الوصول إلي المعدلات الدولية الصفرية بشأن الملوثات البيئة وتحقيق الاستدامة، من خلال مؤتمرها المقرر إطلاقه بنظام فيديو كونفرانس.

يعرض التقرير المزمع نشره بالتوازي  مع انعقاد قمة المناخ COP28 والذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيف دولة  الامارات، أطر الإجراءات التي تتبناها المؤسسة لاتاحة التمويل المستدام والمطلوبة للدول الأفريقية.

ويركز التقرير علي تعزيز إجراءات السلامة مع الدول والمؤسسات التنموية والتوصل لحلول تعزز شمول الفئات الأولي بالحماية.

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