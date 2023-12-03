مجلس الأمن القومي الأمريكي: لا يوجد جدول زمني لاستئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إنه "لا يعرف الجدول الزمني لاستئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بعد تجدد القتال مرة أخرى".

وأوضح كيربي في تصريحات إعلامية وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة مازالت تعمل بجدية في محاولة لإعادة الأطراف لطاولة الحوار.

وقال كيربي: "لا توجد مفاوضات رسمية جارية الآن بسبب حماس نظرا لفشلها في وضع قائمة أخرى للنساء والأطفال الذين يمكن إطلاق سراحهم".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "للأسف توقفت المفاوضات ومع ذلك لم نتوقف عن مشاركتنا ومحاولة إعادة هؤلاء إلى المسار الصحيح".

وانتهت الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحماس أمس الاول الجمعة، وخلال الهدنة التي استمرت أسبوعا، أطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة مقابل إطلاق إسرائيل سراح حوالي 240 سجينا فلسطينيا.