مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي في بني مزار

نظم حزب مستقبل وطن المنيا، اليوم الأحد، مؤتمرا انتخابيا حاشدا، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز بني مزار.

حضر المؤتمر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ، وعدد من النواب والكتلة البرلمانية للحزب.

وألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة خلال المؤتمر، أكد فيها على أن الرئيس السيسي هو رجل مصر الأول، وقائدها المخلص، الذي أعاد لها عزتها وكرامتها.

وأضاف أن الرئيس السيسي حقق إنجازات عظيمة خلال فترة ولايته الأولى، منها القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن السيسي يستحق أن يستمر في قيادة مصر خلال الفترة المقبلة، حتى يكمل مسيرة التنمية والبناء.

وشارك في المؤتمر حشد كبير من أهالي مركز بني مزار، الذين أكدوا على دعمهم الكامل للرئيس السيسي.

ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات وشعارات تدعم الرئيس السيسي، ومنها "السيسي لمصر، مصر للسيسي".

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، التي بدأت في جميع أنحاء الجمهورية.