الذهب يرتفع 5 جنيهات في التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد بصورة طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة لتشمل معظم الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 2775 جنيها للبيع و 2795 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 3171 جنيها للبيع و 3194 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 14 لحوالي 1850 جنيها للبيع و1863 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 2379 جنيها للبيع و 2396 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 22.2 ألف جنيه للبيع و22.36 ألف جنيه للشراء والأوقية نحو 98.631 ألف جنيه للبيع و 99.342 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.2 مليون جنيه للبيع و 3.2 مليون جنيه للشراء.