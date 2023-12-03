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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مستقبل وطن" بدمياط ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

مؤتمر حزب مستقبل
مؤتمر حزب مستقبل وطن بدمياط لدعم السيسي
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن  بدمياط مؤتمرا جماهيريا حاشدا في مركز الزرقا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور  الآلاف من قيادات وأعضاء الحزب  بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقيادة المحاسب علي كيوان أمين الحزب، والمستشارمحمد الماشطة أمين التنظيم والنائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ امين عام الحزب بالزرقا ومحمد أبوحجازي أمين قطاع الاعمال بالحزب وعضو مجلس الشيوخ، والقوي المدنية والشعبية وممثلي الجهات الحكومية والمرأة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورفع الحضور أعلام مصر وصور السيسي.

وأكد الحضور دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال المسيرة ومن أجل البناء والتنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات، والتأييد الكامل له في جميع خطواته وقرارته تجاه القضية الفلسطينية لحماية الحدود والسيادة المصرية على أرضها.

 كانت محافظة دمياط قد شهدت انطلاق مسيرات من مختلف مراكز ومدن المحافظة للمشاركة في المؤتمر الحاشد الذي تم تنظيمه بمدينة الزرقا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء وحماية أمن الوطن ومقدراته.

تناول  المؤتمر عرض توضيحي  لما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات و تضحيات بدءا من إعلان خارطة الطريق وعزل الجماعة الإرهابية ليستعيد المصريين وطنهم والقضاء علي بؤر الإرهاب كما تضمن العرض إنجازات الرئيس في كافة القطاعات وما تم تحقيقه من إنجازات علي أرض الواقع، ودعم الرئيس لتحقيق البناء والتنمية ومن أجل النهوض بالوطن واستكمال مسيرة المبادرات الرئاسية التي أطلقها في قطاعات الصحة والتعليم، وحياة كريمة، وخطوات بناء الجمهورية الجديدة والعبور بمصر إلي بر الأمان.

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