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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية على السيدات الأولى بالرعاية

الداخلية تواصل توزيع
الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية على السيدات
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   بمناسبة حملة الـ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) وفى إطار مبادرة (كلنا واحد - معك فى كل مكان ) واصلت وزارة الداخلية تواصل تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بنطاق مديريات أمن (الجيزة – المنيا – مطروح – بورسعيد – أسوان – البحر الأحمر – أسيوط).. ويأتى ذلك تأكيداً على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.
  ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع .

يأتي ذلك  فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعى وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين .

وزارة الداخلية حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة كلنا واحد