المشروعات القومية تدخل بيوت طلاب تعليم الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 توزيع مطويات على طلاب تعليم الإسكندرية لتوعيتهم بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة لمصر المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 ، مُشيرًا إلى أن تعليم الإسكندرية نظم رحلات وزيارات ميدانية عديدة للمشروعات القومية وعقد ندوات توعية على كافة الأصعدة لاستثمار دور المدرسة في تعزيز الوعي الإيجابي، وأوضح مدير المديرية أن أبناءنا الطلاب هم سفراء التوعية ويمثلون طاقة إيجابية في توعية أسرهم ببناء مصر المستقبل واستكمال مسيرة التنمية ويحملون لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب.

وأوضح “أبوزيد” أنَّ المطوية تضم معلومات عن أكثر من 5766 مشروعًـا قوميًّـا منها أكثر من 60 مشروعًا لتطوير العشوائيات وتوفير المساكن البديلة للعشوائيات مبنية على أحدث الطرز ومجهاة بكافة الاحتياجات والأجهزة اللازمة، وفي مجال التعليم زادت المشروعات عن 1369 مشروعًا منها المدارس الحكومية الدولية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز وإنشاء العديد من المدارس لخفض الكثافات والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وزادت مشروعات الصحة عن 626 مشروعًا بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المتعددة للارتقاء بمنظومة الصحة.

كما بلغت المشروعات الصناعية أكثر من 190 مشروعًا ، فيما زادت مشروعات الطرق والكباري والأنفاق عن 1010 مشروعًا، وزادت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن 1025 مشروعًا، وبلغت مايزيد عن 77 مشروعًا في الزراعة و91 مشروعًا في الإنتاج الحيواني والثروة السمكية، وزادت مشروعات الإسكان والمدن الجديدة عن 238 مشروعًا بالإضافة إلى 68 مشروعًا في تطوير المدن، وفي مجال الكهرباء والطاقة زادت المشروعات عن 244 مشروعًا بالإضافة إلى 87 مشروعًا في البترول والغاز الطبيعي.

وجاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الجمهورية الجديدة وإقامة العديد من المشروعات القومية التنموية لعودة مصر لموقعها الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوعية أبنائنا الطلاب بالمشروعات القومية.