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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأوقاف تخصص سلع غذائية بـ30 مليون جنيه لأهالي غزة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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خصصت وزارة الأوقاف المصرية 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة لحومًا وسلعًا غذائية، و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في جمهورية مصر العربية ، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر.
 

وفي وقت سابق، افتتحت وزارة الأوقاف أكثر من 1150 مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، حيث تم افتتاح 1100 مسجد حتى يوم الجمعة الماضي 1/ 12/ 2023م، منها 863 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و237 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 

وتفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبل 8/ 12/ 2023م، كما سيتم افتتاح أكثر من 35 مسجدًا قبل نهاية 31/ 12/ 2023م، كما تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، ووصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11405 مسجد بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه.

وزارة الأوقاف مساعدات أهالي غزة صندوق تحيا مصر