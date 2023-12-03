معهد إعداد القادة ينظم برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 200 طالبة من الجامعات التكنولوجية

أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة على حرص المعهد على تنظيم البرامج التدريبية تأكيدا على دور المرأة في المجتمع وقدرتها على النجاح، فاليوم نجد المرأة تتولى المناصب القيادية، حيث أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ويأتي ذلك فى ظل اهتمام بالغ ودعم من القيادة السياسية.

جاء ذلك وفقا لبيان معهد إعداد القادة الذي يفيد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القادة العام "تكافؤ الفرص" والذي يعقد تحت شعار رائدات المستقبل، وبمشاركة ٢٠٠ طالبة من الجامعات التكنولوجية.

وتعقد فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الأستاذة هالة الأمين استشارى ادارة عامة بدرجة مدير عام رئيس لجنة تكافؤ الفرص، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

واستكملت الجلسة الافتتاحية بكلمة الاستاذة هالة الأمين حيث أوضحت أن مؤسسات الدولة بأكملها سعت لتتكامل من أجل تنمية مهارات الفتاة الجامعية التي تعد العمود الفقري في حياة كل أسرة، وأوضحت ماتقوم به لجنة تكافؤ الفرص، ودورها فى تنمية مهارات الطالبات، من أجل إعداد جيل من الفتيات القادرات على المساهمة في بناء مستقبل الوطن.

هذا بجانب بدء فعاليات محاضرة دور مرصد الأزهر فى تمكين المرأة ومكافحة التطرف، وحاضر فيها د.رهام سلامة مدير مرصد الأزهر لمكافحة للتطرف، وناقشت تمكين المرأة في كافة قطاعات الدولة بصفة عامة ومؤسسة الأزهر الشريف بصفة خاصة وخير مثال على ذلك توليها إدارة أحد المراكز المؤثرة في الأزهر ألا وهو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، كما أنها تعد أول سيدة تلقي كلمة الأزهر الشريف في مجلس الأمن نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ومثلت الأزهر الشريف في العديد من المحافل الدولية.

وخلال المحاضرة أعطت مدير مرصد الأزهر للطالبات نبذة عن الازهر الشريف، ونشاة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وتطرقت الى تمكين المرأة في الإسلام، حيث إن العالم العربي والإسلامي الآن، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة لإعلاء مكانة المرأة ودورها في دعم ‏مسيرة التطوير وتنمية المجتمعات، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها مجتمعاتنا العربية ‏والإسلامية، وهو ما يتطلب التأكيد على أهمية تعظيم دور المرأة وتكريمها وإنصافها واستغلال طاقاتها، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام.



ثم تحدثت عن دور الأزهر فى دعم المرأة وتمكينها على المستوى المهني، والمجتمعي، والتعليمي.

هذا واستكملت فعاليات اليوم بممارسة العديد من الانشطة الطلابية المختلفة.

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