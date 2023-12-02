الاثنين.. انطلاق فعاليات مهرجان كليات جامعة المنوفية للعروض المسرحية

صرح الدكتور أحمد فرج القاصدرئيس جامعة المنوفية، بأن فاعليات مهرجان كليات الجامعة للعروض المسرحية، الذي تنظمه إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ستقام خلال الفترة من 4 حتى 17 ديسمبر على مسرح الجامعة بمجمع الكليات، تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب .

أشار القاصد، إلي أن مهرجان المسرح ضمن الأنشطة الفنية التي توفرها الجامعة للطلاب ، حيث يقوم خلاله الطلاب بالعمل الفني كاملا من إخراج وإعداد السيناريو والموسيقى التصويرية، مضيفاً أن المهرجان يستهدف توسيع قاعدة المشاركين من طلاب الكليات، وإثراء المسرح الجامعي وتحفيز الطلاب علي الإبداع والفن الهادف الذي يحمل رسالة إلي المشاهد .

تضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام الفنانة شيرين والفنان طارق الدسوقي والدكتور محمد عبد المنعم استاذ التمثيل والإخراج بجامعة الإسكندرية.