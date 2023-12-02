المرأة تتصدر مشهد الانتخابات الرئاسية للجالية المصرية في سلطنة عمان

كشفت أمل طلعت ، عضو الجالية المصرية بسلطنة عمان، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في السلطنة.

وقالت أمل طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن المرأة المصرية تتصدر المشهد في العرس الانتخابي.

وأكدت إن الإقبال جيد جدا والمصريون حضروا من 11 محافظة عمانية للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت أمل طلعت أن بعض المصريين قطعوا مسافة 1000 كيلو للإدلاء بصوتهم وخرجوا من ليل الخميس ليصلوا صباح الجمعة إلى مقر اللجنة الانتخابية في السفارة، مؤكدة أن المصريين تركوا أعمالهم ومشاغلهم وتحملوا المشقة من أجل التصويت.

