جامعة المنوفية تواصل دورات "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ،واصلت الجامعة اليوم سلسلة الدورات التدريبية لمشروع مودة لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، بكليات الآداب والإقتصاد المنزلي والهندسة ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، وبحضور أحمد عباس المسئول عن تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) بالجامعات المصريةوالمعاهد العليا والمتوسطة وقري حياة كريمة، والدكتورة نجلاء عبدالموجود المنسق الفني للمشروع بجامعة المنوفية، ووائل خلوصي المنسق الإداري للمشروع بالجامعة.

وأكد القاصد أن جامعة المنوفية مستمرة في تدريب الطلاب والطالبات بمشروع مودة لتأهيل المقبلين على الزواج وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب يوليو ٢٠١٨ وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وقال ان المشروع يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض الخلافات بما يسهم في خفض معدلات الطلاق.

وأشار المسئول عن تنفيذ البرنامج القومي خلال زيارة ميدانية لقاعات تدريب الطلاب بالكليات إلي أن جامعة المنوفية تواصل تدريب الطلاب والطالبات على مبادرة "مودة" لرفع الوعي لديهم ودعمهم بالمعارف والمهارات الحياتية اللازمة لتكوين الأسرة في إطار من التفاهم والحوار البناء والإحترام المتبادل والمعرفة الكاملة لاحتياجات الطرف الآخر وتوزيع الأدوار داخل الأسرة واحتواء المشكلات والخلافات الأسرية.

كما دعا الطلاب لزيارة موقع مودة الإلكتروني https://Www.mawadda-eg.com والاشتراك في الدورات التي تنظمها المبادرة عند التخطيط لبناء أسرة بشكل أكثر وعيا.

وشددت الدكتورة نجلاء عبد الموجود علي أهمية التوعية الكاملة بالحياة الأسرية وخطوات بناء الأسرة واختيار مواصفات شريك الحياة ومفهوم الزواج والخطوات التي تسبق الزواج والتي تبدأ بالتوعية الصحية للمقبلين على الزواج من خلال التعريف بأهم الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج والتعرف على أهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة.

قام بفاعليات التدريب اليوم الدكتور جمال حماد بكلية الآداب ،والدكتورة غادة ياسين بكلية الهندسة ،والدكتورة أميرة حسان بكلية الإقتصاد المنزلي.