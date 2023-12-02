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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رغم برودة الجو.. سفارة مصر في برلين تواصل استقبال التاخبن للإدلاء بأصواتهم - صور

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رصت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رغم برودة الجو، واصلت السفارة المصرية في برلين في استقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، والتي ينافس فيها 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ، و فريد زهران ، وحازم عمر ، وعبد السند يمامة.

وتواصل اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى السفارات والقنصليات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التى يجرى فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة. 

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