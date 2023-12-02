جاد متحدثا رسميا للجنة مهرجان الشباب العالمى في روسيا

اختارت اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى روسيا 2024 شريف جاد مسئول النشاط الثقافى بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية متحدثا رسميا بأسم اللجنة وامينا عاما لها جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس احمد برانى مساعد رئيس الادارة المركزية للتسويق بالاكاديمية الوطنية للتدريب وخريج البرنامج الرئاسي، وعضوية د. عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة مقررا للجنة، ود. ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى.

جدير بالذكر ان المهرجان الشباب العالمى ينظم من 1- 7 مارس 2024 بمدينة سوتشي بمشاركة 20 الف من الشباب يمثلون 187 دولة على ان يكون نصفهم من روسيا و10 الاف من الدول الاجنبية ويضم المهرجان عددا من الانشطة الثقافية والرياضية ومن المتوقع ان يكون هو الحدث الاهم خلال عام 2024.

وعلى الجانب الاخر استقبل وزير الشباب والرياضة د. اشرف صبحى اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالمشاركة المصرية فى مهرجان سوتشي لكونها فرصة طيبة للتواصل بين شبابنا وشباب العالم وحضر اللقاء مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر.