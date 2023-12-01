مجلس التدريب والتعليم ينظم "الملتقى الوطنى فى حب مصر" لدعم الرئيس السيسى

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 08:15 م



تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي نظم المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس "الملتقى الوطنى فى حب مصر" دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى فى المرحلة المقبلة بحضور النائب الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية واللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية الأسبق وقيادات المجلس الوطني للتدريب والتعليم .

وطالب د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ونائب رئيس مجلس الامناء المواطنين بتلبية نداء الوطن والنزول إلى صناديق الاقتراع فى العاشر من ديسمبر لان الاستحقاق الدستورى حق وواجب لاختيار رئيس حكيم وعاقل ومتزن وقوى قادر على الحفاظ على مكتسبات الوطن فى ظل أوضاع ملتهبة بالمنطقة .

وقال عبد القوى خلال "الملتقى الوطنى فى حب مصر" لدعم الرئيس السيسى ان انجازات الرئيس تتحدث عن نفسها سواء ما حدث من مبادارات مثل تكافل وكرامة من مليون و700 الف مواطن مستفيد فى 2014 الى 5 ملايبن و 200 الف خلال العام الحالى ايضا الانفاق على قطاع الصحة وصل إلى 220 مليار جنيه والطفرة فى قطاع النقل والمواصلات لاحداث تنمية فى المحافظات خاصة المناطق الصناعية فضلا عن مبادرة حياة كريمة ونقل 58 مليون مواطن بدون حياة إلى مواطنين يستحقون الحياة .

وأضاف لا توجد دولة على مستوى العالم بدون مشكلات لكن انجازات الرئيس السيسى خلال السنوات العشر الماضية لا ينكرها أحد بداية من شق قناة سويس جديدة وحتى الحفاظ على وجود رغيف خبز ثمنه 5 قروش .



من جانبه اعلن د. مدحت عبد الوهاب ان الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق عام 2022 مبادرة اندماج مؤسسات المجتمع المدنى لبناء المستقبل ودورنا فى المجلس الوطني للتدريب والتعليم الظهير المدنى للدولة المصرية فى الإصلاح الادارى

وقال عبد الوهاب خلال الملتقى ان لدينا توجهين فى التدريب والتعليم أولهم تعزيز الاستثمار البشرى لأن مصر دولة شابة وان 60 مليون مصرى قادر على الإنتاج لكن لدينا تقصير فى المخرجات ونستطيع أن نحقق نتائج لصالح الاقتصاد المصرى بعيدا عن القروض واستثمارات الخارج



وأضاف أن كل شخص لديه مهنة يستطيع أن يحقق عائد وقيمة مضافة لجيله والجيل الذى يليه والمجلس استطاع أن يدرب نحو 45 ألف شخص فى أكثر من 18 محافظة واستراتيجية المجلس التدريب فى عام أفضل من التعليم فى 10 سنوات لتحقيق نتائج أسرع .



وتابع عبد الوهاب لدينا تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة واستطعنا مؤخرا انشاء شعبة للتدريب تابعة لاتحاد الغرف التجارية



من جانبه أكد الدكتور محمد السيد شريف مدير وحدة تكنولوجيا التعليم بجامعة الأزهر أن لدينا خبراء مصريين على مستوى العالم ودورنا الاستفادة من هذه الخبرات الواسعة

وقال شريف لدينا 24 مليون موظف فى مصر سواء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والاستثمار مطلوب توفير دورات تثقيفية وليس تعليمية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

وقالت الدكتورة راندا الشافعى إن التوجه إلى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي ساهم فى نقل مصر إلى مراكز متقدمة فى التصنيف العالمى

وأشارت الشافعى إلى أنه سيتم توفير فرص عمل ل 20 سيدة بعد تدريبهم لتأهيلهم لسوق العمل لتنفيذ الخطة الطموحة للمجلس لدعم المرأة في عام 2024 وذلك بالتدريب والتأهيل على أعمال الحرف اليدوية واقامة المعارض لتسويقها وتعزيز شعار صنع في مصر



حضر الملتقى لفيف من قيادات الدولة ومسئولي وزارة التضامن الاجتماعي ورجال الأعمال بأختلاف أطيافهم في مشهد رائع من التلاحم الوطني والاصطفاف خلف قائدنا العظيم في حب مصر