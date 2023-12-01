إصابة عامل في مشاجرة مع 3 أشخاص ببنها

أصيب عامل في محل بعدة طعنات في مشاجرة مع ثلاثة أشخاص، عندما طلب منهم الابتعاد عن المحل وعدم الوقوف أمامه، فنشبت بينهم مشاجرة قاموا بضربه والتعدي عليه بسلاح أبيض، وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية، يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم.

وتوصلت التحريات أنه أثناء تواجد المصاب بمحل عمله تلاحظ له تواجد 3 أشخاص أمام المحل وقيامهم بالتحدث مع بعضهم بطريقة غير لائقة وحال قيامه بطلب انصرافهم لعدم إعاقة حركة المترددين على المحل مكان عمله حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.