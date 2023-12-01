ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. افتتاح معرض صور يستعرض التنمية بمكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، صباح غد السبت، معرضًا للصور  يستعرض أهم المحطات التنموية التى تشهدها مصر، ويهدف إلى التعريف بمختلف انجازات الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التنمّوية  المحققة خلال التسعة سنين الأخيرة.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن المعرض يضم  ما يقرب من ٣٠ صورة تعبر عن حجم المشروعات  فى كل المجالات بدءا من قناة السويس الجديدة كخطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي، ومشروعات الأنفاق التى ربطت سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز .

كما تستعرض الصور الإنجازات فى مجالات النقل والصحة والإنشاءات الاستراتيجية كالمطارات والمدن الجديدة، ومبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وغير ذلك من المبادرات التى تصب فى صالح المواطن المصرى، وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية ومشروعات تنمية الصعيد وغير ذلك الكثير .

مكتبة مصر الجديدة عبد الفتاح السيسي مصر المحطات التنموية انجازات الدولة