ألحان الموسيقار بليغ حمدي تصدح في سماء الأوبرا.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الخميس، أمسية فنية أحيتها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك على المسرح الكبير، وسط حضور جماهيري، وقد أخرج الحفل مهدى السيد.

تضمن برنامج الأمسية نخبة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدى التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء منهم: سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ووردة، والعندليب عبدالحليم حافظ، ومحمد رشدى، ومحرم فؤاد، وشادية، وميادة الحناوي.. وغيرهم، ومنها: مقدمة "موعود"، و"أدخلوها سالمين"، و"هوا يا هوا"، و"ليالينا"، و"مغرم صبابا"، و"كله ماشي"، و"ألف ليلة وليلة"، و"سلامة سلامة"، و"بوابة الحلواني"، و"تخونوه"، و"أشكي لمين"، و"أنا بعشقك"، و"حبك جننا"، و"حاول تفتكرني"، أداء أجفان ، سمية وجدى ، كنزى ، محمد حسن ، حسام حسنى ومؤمن خليل.

وذلك بأداء المطربين: أجفان، وسمية وجدى، وكنزى، ومحمد حسن، وحسام حسنى، ومؤمن خليل.

يشار إلى أن الموسيقار بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، فالتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي "معهد الموسيقي العربية حاليا".

وبدأ حمدي حياته الفنية كمغنى، حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية، ثم اتجه للتلحين، وأشتهر عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ "تخونوه"، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين.

تميزت الحان حمدي بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها: "ملك الموسيقى"، و"لحن الشجن".

وتوفى عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية، التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية وأشهرها "مولاى".