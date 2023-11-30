ألمانيا تسهم بـ100 مليون دولار لصندوق "الخسائر والأضرار" خلال اليوم الأول (COP28)

أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية مساهمتها بـ100 مليون دولار لصندوق "الخسائر والأضرار" خلال اليوم الأول لفعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop28".

وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولز - في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) - "في "cop28" نحتاج إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

ولهذا السبب، أعلنت الإمارات العربية المتحدة وألمانيا اليوم استعدادهما لبدء الصندوق الجديد للاستجابة إلى "الخسائر والأضرار" بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لكل منهما".

يأتي ذلك بعد إعلان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، مساهمة الإمارات بـ100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار خلال اليوم الأول لفعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop28".

وقال الشيخ عبدالله - مغردا على منصة "إكس"- نهنىء كافة الأطراف على إطلاق صندوق الخسائر والأضرار المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ، مضيفا "ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".