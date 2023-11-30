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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري النيل.. بلحاج يقود الجونة وثلاثي هجومي لـطلائع الجيش

طلائع الجيش
طلائع الجيش
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يعول علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة، على أحمد بلحاج في قيادة هجوم فريقه أمام طلائع الجيش، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: محمد الدغيمي – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أليو جاتا
الوسط: عبد الله عبادي – أشرف مجدي - أحمد بلحاج
الهجوم: أيمن موكا – أرنو – جابرييل شيكودي.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

الحارس: محمد شعبان محمود

الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - إسلام محارب

الهجوم: يسري وحيد - جودوين تشيكا -كريم طارق

أحمد بلحاج طلائع الجيش الجونة