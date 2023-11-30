النيابة تستعلم عن ترخيص عقار أبو العلا المنهار وحالة الطفلة المصابة

تواصل نيابة ابو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة، انهيار جزئى لأحد العقارات وإصابة طفلة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص سبب الانهيار، وسلامة باقي العقار، والإستعلام عن التراخيص، وإذا كان قد صدر للعقار قرار إزالة من عدمه، كما أمرت بالاستعلام عن حالة الطفلة المصابة، وحصر الإصابات الأخرى.

وانهار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء وتبين أنهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه وتم انتشال طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج وجارى البحث عن آخرين وجارى إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



