إيلون ماسك: لن أنتخب بايدن في انتخابات الرئاسة 2024

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 11:51 ص

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة إكس، إنه لن يصوت للرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى لو كان الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ماسك قوله -خلال مقابلة في قمة DealBook في نيويورك- "لن أصوت لصالح بايدن"، "أنا لا أقول إنني سأصوت لترامب".

وعندما سُئل "ماسك" عما سيفعله إذا كان هذان هما المرشحين، قال "هذا بالتأكيد خيار صعب هنا".

وقد تحرك ماسك، الذي يقول إنه دعم ترشيح باراك أوباما، نحو اليمين في سياساته في السنوات الأخيرة، حيث كتب في تغريدة العام الماضي أن "الحزب الديمقراطي اليوم قد اختطفه المتطرفون".

وفى الفترة الأخيرة انتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا "إكس"، غضبا كبيرا، بعد زيارة مالك الموقع ورجل الأعمال إيلون ماسك إلى إسرائيل، وإعلان تعاطفه مع الاحتلال الإسرائيلى، حيث تحول اسم مارك إلى "تريند"، عبر صفحات وحسابات إكس، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية.