تايوان تحث كبار السن على تجنب السفر للصين لارتفاع إصابات أمراض الجهاز التنفسي

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 10:41 ص

حثت وزارة الصحة التايوانية، اليوم الخميس، كبار وصغار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة على تجنب السفر إلى الصين بسبب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي هناك.

وأضافت الوزارة - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أنه بسبب ارتفاع الإصابات ب أمراض الجهاز التنفسي في الصين، نطلب من كبار السن والأطفال الصغار وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة عدم السفر إلى الصين ما لم يكن ذلك ضروريًا، مشيرة إلى أنه إذا كان السفر ضروريًا، فيجب على الأشخاص الحصول على اللقاحات المضادة للإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل السفر إلى الصين.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الصين، الأسبوع الماضي بتقديم معلومات مفصلة حول الارتفاع في إصابات أمراض الجهاز التنفسي بها، والذي قال مسئول في المنظمة إنها لم تكن مرتفعة كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا.