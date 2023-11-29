مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد ضرورة استدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك إيجر، هاتفيًا الجهود المستمرة لاستدامة وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، أن اللقاء جرى أمس، حيث ناقش الجانبان أيضًا استعادة الخدمات الأساسية في غزة وتعزيز حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.

وأكد البيت الأبيض أن سوليفان كرر الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، مشددًا على الحاجة الماسة إلى وصول اللجنة الدولية إلى الرهائن الذين لا يزالون محتجزين وتقديم الدعم الطبي لهم.

وقدّم سوليفان الشكر إلى رئيسة اللجنة الدولية "سبولياريك" بشأن العمل المضني الذي تقوم به اللجنة الدولية لتقديم المساعدات إلى المدنيين في غزة في ظل تعرضهم لمخاطر كبيرة.