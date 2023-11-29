معاناة مانشستر يونايتد تزداد في دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع جالطا سراي

واصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نتائجه السلبية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل مع مضيفه جالطا سراي التركي بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

انتهى الشوط الأول بتقدم اليونايتد على الفريق التركي بهدفين مقابل هدف، حيث وضع أليخاندرو جاراناتشو، مان يونايتد في المقدمة بهدف في الدقيقة 11، قبل أن يعزز برونو فيرنانديز تقدم الشياطين الحمر بهدف ثان في الدقيقة 18، وقبل أن يقلص المغربي حكيم زياش الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، سجل سكوت ماكتومناي الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 55 من صناعة وان بيساكا.

وعاد زياش ليسجل الهدف الثاني لفريق جالطا سراي في الدقيقة 62، فيما أحرز كريم أكتوركوغلو هدف التعادل في الدقيقة 71، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

وبهذا التعادل، ازدادت معاناة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، حيث تعقد موقفه في التأهل لدور الستة عشر.

وبتلك النتيجة، ظل مانشستر يونايتد متذيلًا لجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما رفع جالطا سراي رصيده إلى 5 نقاط في وصافة الترتيب، متفوقًا على كوبنهاجن الدنماركي بفارق نقطة وحيدة.