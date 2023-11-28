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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حملة السيسي: عقدنا 40 لقاء فيديو كونفرانس مع مصريين بالخارج في 60 دولة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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استعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، ملخصاً لما قامت به الحملة خلال الأيام الماضية، قائلا إنّه سبق أن أُعْلِن عن طريقة عمل الحملة، وعقد لقاءات مع خبراء ومعنيين في المجالات جميعها للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، لإضافتها ضمن رؤية مرشحنا في السنوات المقبلة، وبالفعل كانت لقاءات مثمرة.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا خاصة للمصريين بالخارج، فحرصت على عقد 40 لقاء فيديو كونفرانس لمصريين بالخارج من 60 دولة.

وأكد أن الحملة تواصلت على نحو مباشر مع أكثر من 750 مصريًا من رؤساء الجاليات في بلادهم والقيادات الطبيعية في الأماكن التي يعيشون بها، مشيرا إلى أنّها عقدت 110 لقاءات بإجمالي 2750 زائرًا، ضمن 18 فاعلية خارجية، ومقابلة 315 جهة.

المستشار محمود فوزي المجالات رئيس الحملة