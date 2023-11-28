وزير الدفاع اليمني يشيد بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، بالجهود الحثيثة والتدخلات التنموية الكبيرة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في كافة المجالات وفي مختلف المحافظات اليمنية.

واستعرض الوزير اليمني - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" - مستجدات الأوضاع في اليمن في ضوء مبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن.

وثمن وزير الدفاع اليمني، دعم السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للشعب اليمني على كافة الأصعدة.