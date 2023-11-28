جامعة الإسكندرية: تخصيص 500 منحة دراسية للطلاب

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية الاستمرار في خطة تطوير المعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية لها ورفع القدرات المعملية بها.

ووافق مجلس إدارة الجامعة على تخصيص ٥٠٠ منحة دراسية بتخفيض قدره ٥٠% لطلاب الدبلومات للعام الأكاديمي 2023/2024.

وكرم المجلس الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، بمناسبة انتهاء فترة عمادته بالكلية، مشيداً بأداءه وجهده المتميز خلال فترة عمله لخدمة الكلية، ووافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير المهني بكلية التربيـة الرياضيـة للبنات تحت مسمى " إدارة الرياضة المدرسية".

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون العلمي في مجال الدراسات العليا والبحوث بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة ميريلاند الأمريكية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) والمجلس القومي للمرأة.

ووقعت الجامعة بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية(كلية الطب) بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية(كلية التربية) وكل من مدارس صقر للغات ومؤسسة مدينة بشاير الخير وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية (مركز تميز المياه) وكل من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية ( معهد البحوث الطبية) وبين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

كما تم تجديد الإتفاقية بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والمتعلقة بمركز الإسكندرية للدراسات الهلنستية بالمكتبة والتي تمنح جامعة الإسكندرية من خلاله دبلوم الدراسات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلنستية.

ووافق المجلس على الإهداء المقدم من جامعة أوكلاهوما الأمريكية لكلية العلوم وهو عبارة عن جهاز علمي خاص بالكشف عن حالات الأرض والآبار المتقاطعة والمياه قيمته مليون ونصف جنيه مصري، للاستفادة العلمية منه بقسم الجيولوجيا بالكلية، والإهداء المقدم من السيد محمد شيرين حسن عباس عضو مجلس إدارة شركة سيف فارما للمستحضرات الدوائية وهو عبارة عن جهاز شعب هوائية فيديو قيمته مليون جنيه.

ووافق المجلس على ترقية ٢٤ عضو هيئة تدريس، ١٠ إلى وظيفة أستاذ، و ١٤ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٩ مدرس، ومنح ٦٢ درجة دكتوراه، و١٠٢ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.