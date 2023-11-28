الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفد الصحفيين بالغربية.. صور

استقبلت اليوم الثلاثاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية وفد كبير من السادة الصحفيين والكتاب وذلك بحضور أعضاء ومنسقى الحملة الانتخابية بحضور النائب محمد عريبى والنائب أحمد الجحش والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى واللواء أحمد عبد الوهاب وأيه ياسر وبحضور رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية ولفيف من كبار الكتاب والصحفيين بالغربية.

أكد أعضاء الحملة الانتخابية خلال اللقاء أن أعضاء ومنسقى الحملة منفتحون على الجميع ويعملون كفريق عمل واحد وأن للصحافة دور هام جدا فى توعية المواطن ونبض الشارع وعين المسئول من أجل تحقيق الاستقرار وإيصال الصوت لحل وإزالة أى معوقات مشددا على ان الصحافة ركيزة أساسية في أي دولة ديمقراطية، وتلعب دوراً هاماً في تعزيز الشفافية والمشاركة السياسية من خلال مساهمتها في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين لاتخاذ قراراتهم السياسية بشكل مستنير، كما أنها تساعد في رصد وتوثيق عملية الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها وبفضل هذا الدور الحيوي، يمكن للصحافة أن تسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.



من جانبه وجه وفد من كبار الصحفيين والكتاب بالغربية بحضور رئيس لجنة النقابة بالمحافظة ناصر أبو طاحون الشكر لأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى مؤكدا أن حملة الرئيس السيسي الانتخابية أبرزت إرادة الرئيس السيسي لبناء مصر الجديدة وتنميتها في شتى المجالات من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الشاملة لافتا إلى أننا علي ثقة كاملة فى وعى الشعب المصرى وأهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة و،من خلال المشاركة بكثافة ونزول المواطنين أمام اللجان تمثل رسالة للعالم كله بأن الشعب يقف خلف رئيسه من أجل استكمال خطوات البناء والتنمية فى مختلف المجالات.

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