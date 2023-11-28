أمسية لأعمال بليغ حمدي على المسرح الكبير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية مميزة تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 30 نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير.

وتضم الأمسية نخبة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدى التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء منهم: أم كلثوم، وردة، وعبد الحليم حافظ، ومحمد رشدى، ومحرم فؤاد، وشادية وغيرهم .. أداء أجفان، وسمية وجدى، وكنزى، ومحمد حسن، وحسام حسنى، ومؤمن خليل.

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي "معهد الموسيقي العربية حاليا" وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين.

اشتهر في عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ "تخونوه"، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، وتوفى عام 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية واشهرها مولاى .