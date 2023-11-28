التحريات: لا شبهة جنائية في العثور على جثة شاب متوفي داخل شقته بالأميرية

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة في العثور على جثة شاب متوفى داخل شقته عن أن الوفاة نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، أدت لهبوط الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة .

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث القاهرة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة في ظروف غامضة دائرة قسم شرطة الأميرية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة لشخص يدعى عبدالله.س يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية فضلًا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتويات مسكنه لتستبعد الشرطة فرضية السرقة.