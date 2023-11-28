ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تنظم المعرض الخيرى لطلابها بالتعاون مع بنك الكساء المصري

معرض بجامعة حلوان
معرض بجامعة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان المعرض الخيرى بالتعاون مع بنك الكساء المصري، في قاعة "ن" بالمبنى الإداري بالجامعة. وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويهدف المعرض إلى دعم وخدمة الطلاب بالجامعة، حيث قام بافتتاحه الدكتور حسام رفاعي، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وجاء هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء بين الطلاب، وتقديم منتجات بجودة عالية لهم باسعار رمزية .

كما ضم المعرض ملابس ذات جودة عالية، لتلبية احتياجات طلاب الجامعة بحسب وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وأشرف على تنظيم المعرض محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وهند أبو عزيزة مديرة إدارة التكافل الاجتماعي.

الإدارة العامة لرعاية الشباب التكافل الإجتماعى الكساء المصري