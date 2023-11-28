تعرف على مشوار منتخب السلة بملحق التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024

وضعت قرعة تصفيات كرة السلة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت أمس الاثنين في سويسرا في مدينة ميس، منتخب مصر في مجموعة قوية تضم كل من منتخبات اليونان والدومينيكان وسلوفينيا - نيوزيلندا - كرواتيا.

قسمت المنتخبات إلى مجموعتان A وB، ويلعب منتخب مصر في المرحلة الأولى مع منتخبين الدومينيكان واليونان، فيما ضمت المجموعة الأخرى سلوفينيا - نيوزيلندا - كرواتيا.

ويملك منتخب الدومينيكان واليونان مجموعة من اللاعبين المميزين، مما يصعب مهم لاعبي الفراعنة خلال المرحلة الأولى من التصفيات.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثاني بينما تفقد منتخبات المركز الثالث فرصها في التأهل.

يقام الدور الثاني بنظام X حيث يواجه أول المجموعة (أ) ثاني المجموعة (ب)، وأول المجموعة (ب) يواجه ثاني المجموعة (أ).

يلتقي الفائزان في الدور النهائي ليتأهل منتخب واحد منهم إلى أولمبياد باريس قرعة التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في كرة السلة:7

وجاءت قرعة التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في كرة السلة كالاتي :

المجموعة الأولى: لبنان - أنجولا - إسبانيا.

المجموعة الثانية: فنلندا - بولندا - البهاما.

المجموعة الثالثة: جورجيا - الفلبين - لاتفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل - منغوليا - الكاميرون.

المجموعة الخامسة: سلوفينيا - نيوزيلندا - كرواتيا.

المجموعة السادسة: اليونان - الدومينيكان - مصر.

المجموعة السابعة: المكسيك - كوت ديفوار - ليتوانيا.

المجموعة الثامنة: إيطاليا - بورتوريكو - البحرين.