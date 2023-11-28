أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2023

الثلاثاء 28/نوفمبر/2023 - 08:51 ص

تباينت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2023، حيث شهد المعدن الأصفر على مدار الايام الماضية، تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,200 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,800 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,400 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,867 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 22,240 جنيها.

وسجلت سعر الأوقية عالميا نحو 2017 دولارا.