روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي

أدانت روسيا بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، مطالبة بوقف مثل هذه الهجمات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين،: "إننا نعتبر الهجمات المستمرة على أراضي سوريا انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدولة والأعراف الأساسية للقانون الدولي، وندين بشدة الهجوم الاستفزازي الأخير لإسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية السورية".

وأضافت: "إننا نطالب بوضع حد للأعمال غير المسؤولة التي تعرض حياة جميع الأبرياء للخطر، ونحن مقتنعون بأن مثل هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، خاصة في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وما ينتج عن ذلك من زيادة التوتر الإقليمي".

وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت أمس مدارج مطار دمشق الدولي، كما هزت انفجارات ضاحيتي "المزة والمعضمية" بدمشق، وتم تحويل كافة الرحلات المنتظمة إلى مطاري حلب واللاذقية. ولم يتم بعد تحديد حجم الأضرار الناجمة عن الضربات.