خلال 10 سنوات.. تنفيذ 10خطط استثمارية في "البحيرة" بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت بلبع، إلى أن ما تشهده مصر حاليًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد إنجازًا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

وأوضحت، أن المحافظة شهدت منذ 2014حتى الآن تنفيذ 9306 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه ومنها الخطة الاستثمارية التى شهدت تنفيذ 2765 مشروع بتكلفة 7 مليار و236مليون جنية فى قطاعات مختلفه منها: