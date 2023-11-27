«التلواني» يدير جلسة نقاشية حول «الطريق إلى إصلاح الرعاية الصحية»

قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان)، مضيفا أن هناك 321 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح التلوانى، أنه تم تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، وأكثر من 14 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة بـ6 محافظات.

جاء ذلك خلال إدارته وكلمته بالجلسة النقاشية التى عُقِدت تحت عنوان «الرعاية الصحية المبنية على القيمة: الطريق إلى الرعاية الصحية؛ وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية والذي انطلق هذا العام من مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أوضح المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، أن الجلسة النقاشية «الرعاية الصحية المبنية على القيمة: الطريق إلى إصلاح الرعاية الصحية»، ارتكزت على عدة ركائز شملت شرح الفرق بين الرعاية الصحية القائمة على القيمة والرعاية الصحية القائمة على الدفع مقابل الخدمة من وجهة نظر ممول الخدمة، وآلية الدفع في النظم الحالية والنظم المتوقع تبنيها لتحقيق الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأهمية عمل حساب دقيق لتكاليف الخدمة الصحية في الرعاية الصحية.

وأضاف أمير التلوانى، أن الجلسة النقاشية سلطت الضوء على الحساب الدقيق لمخرجات الرعاية الصحية لكل مريض كجزء أساسي من الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وشرح كيف يمكن لمقدمي الخدمة تحقيق ذلك، وكذلك كيفية تحقيق مقدمي الخدمة للمكاسب المالية في ظل تطبيق نظام الرعاية الصحية المبنية على القيمة.

شارك في هذه الجلسة، عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي، وهم د. عبد الله المغربي، المدير التنفيذي للسياسات والامتثال في مجلس الضمان الصحي، ود. محسن جورج، المستشار الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. فريد محرم، أستاذ المحاسبة والتمويل ووكيل كلية التجارة جامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. أحمد الحملاوي، نائب رئيس شركة صلات، ود. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وانطلق الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية هذا العام تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات العربية والدولية وشركاء النجاح من كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

واستهدف الملتقى تعزيز التفاعل والتعاون بين الجهات المعنية والمهتمين في مجال الرعاية الصحية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، فضلًا عن مناقشة موضوعات مهمة مثل الرعاية الصحية القائمة على القيمة والابتكار في الرعاية الصحية، بما يحقق إصلاحات شاملة، ويضمن الانتقال إلى نظم رعاية صحية متطورة ومبتكرة.