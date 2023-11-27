جمارك مطار أسيوط تحبط تهريب أجهزة اختبار وقياس محمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة وليد حسنى عبدالباقى على مدير أدارة جمرك مطار أسيوط الدولى وزين العابدين أحمد فؤاد من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الاختبار والقياس المحمولة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 الوزن والكيل والقياس والقانون 203 لسنة 2020 الخاص بتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط طيران اير كايرو رقم SM446 القادمة من مدينة أبها اشتبه محمود محمد حسن رئيس القسم في الراكب ح. خ. ع أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى خالد مأمور الفحص ومحمود خليفه رئيس القسم تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير اداره الفحص تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب.

وقام وليد حسنى عبد الباقى مدير الأدارة بتكليف محمود محمد وأحمد محمد وعلى محمد وصفاء شلبى مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب بحضور أحمد المراغي أمن جمركي تحت إشراف اسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر ومحمد محرز وحسن السمان مكافحه تهرب فتبين وجود 30 وحدة جهاز اختبار وقياس محمولة Digilent Analog Discovery 3 يشتمل على راسم الذبذبات الرقمى ومحلل منطقى.

وقرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنه 2023 وحرره محمود محمد حسن.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.